بالفيديو: ميغان ماركل تخالف البروتوكول الملكي مجدداً

وكان في استقبال "دوق ودوقة ساسكس" في العرض الأول للفيلم، بطلته، المطربة الأمريكية، بيونسيه، وزوجها مغني الراب، جاي زي، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وما أن التقت ميغان ماركل بيونسيه وزوجها حتى استقبلت المطربة الأمريكية بالأحضان، في مخالفة صريحة للبروتوكول الملكي، فليس أي شخص من حقه أن يحصل على عناق من العائلة الملكية البريطانية.