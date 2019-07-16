بالفيديو: ميغان ماركل تخالف البروتوكول الملكي مجدداً

حضر الأمير البريطاني هاري، وزوجته ميغان ماركل، أمس الأحد، العرض الأوروبي الأول لفيلم "الأسد الملك"، الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.
وما أن التقت ميغان ماركل بيونسيه وزوجها حتى استقبلت المطربة الأمريكية بالأحضان، في مخالفة صريحة للبروتوكول الملكي، فليس أي شخص من حقه أن يحصل على عناق من العائلة الملكية البريطانية.
كما أن قواعد السلوك تملي أن الأشخاص العاديين ليس من المفترض أن يمسوا أفراد العائلة المالكة البريطانية، إلا إذا هم بادروا بهذا، ولكن قررت ميغان ماركل أن تمنح بيونسيه وزوجها استثناء.
ووجه جاي زي، زوج بيونسيه، نصيحة لميغان ماركل والأمير هاري، بعد إنجابهما لطفلهما الأول "آرتشي"، وهي "رغم انشغالكما برعاية أطفالهكما، اعثروا دائما على وقت لكما".
وفيلم "الأسد الملك" هو النسخة الحية من فيلم "ديزني" للرسوم المتحركة الشهير، الذي عرض في عام 1994، وتلعب بيونسيه في أحداثه دور "نالا".
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