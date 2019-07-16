استشهاد أسير فلسطيني بعد اعتقاله بأقل من شهر

استشهد، اليوم الثلاثاء، أسير فلسطيني في عزل انفرادي إسرائيلي بعد اعتقاله بأقل من شهر.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (مؤسسة غير حكومية معنية بشؤون الأسرى في السجون الإسرائيلية): "إن نصار ماجد عمر طقاطقة -31عامًا-من بلدة بيت فجار في محافظة بيت لحم (جنوبي الضفة الغربية المحتلة)، استشهد في عزل انفرادي بمعتقل "نيتسان" الرملة صباح اليوم الثلاثاء".

وأضاف، في بيان، أنه "لم تعرف أي تفاصيل عن ظروف استشهاده".

وأشار إلى أن "نصار" اُعتقل في 19 يونيو/حزيران 2019 وبقي موقوفاً وقيد التحقيق.

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ورفض نادي الأسير أي ادعاءات صحية تحاول إدارة السجن بثها حول ظروف استشهاده، مشيرا إلى أن عائلته أكدت أن نجلها لا يعاني من أية مشاكل صحية.

وحمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاده وعن مصير كافة الأسرى في سجونها، خاصة أن الأسير "طقاطقة" اُستشهد وهو في فترة التحقيق، الأمر الذي يستدعي التوقف عند هذه الفترة التي ينفذ فيها المحققون أقسى أنواع التعذيب النفسي والجسدي.

ولفت إلى أنه "وباستشهاد الأسير طقاطقة يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة في معتقلات الاحتلال منذ عام 1967 إلى 220 شهيداً".

وحتى الساعة 6:30ت.غ لم يصدر تعقيب من إدارة السجون الإسرائيلية حول الواقعة، فيما نقلت وسائل إعلام تابعة لها أنه توفي جراء مشاكل صحية.

ووفق إحصائيات رسمية، وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى نحو 5700 معتقل، منهم 45 امرأة، و230 طفلا، و500 معتقل إداري، و1800 مريض من ضمنهم 700 في حاجة لعلاج دائم ومتابعة طبية.