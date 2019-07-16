مدمرة بريطانية تعلن التأهب بعد رصد قارب إيراني مفخخ

أعلنت سفينة حربية بريطانية كانت في طريقها إلى الخليج العربي حالة التأهب القصوى بعد اكتشاف "قارب مفخخ" إيراني مُسير في طريقها.



وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن القارب الهجومي المسير، المحمل بالمتفجرات كان من الممكن أن يحدث فجوة في هيكل المدمرة "إتش إم إس دنكان".

وأشارت إلى أن القارب الذي يعمل بالتحكم عن بعد، رصدته القوات السعودية يكمن في البحر الأحمر بالقرب من مسار المدمرة "دنكان"، بينما كانت تبحر لحماية الشحن في الخليج.

وكانت إيران قد تعهدت بالانتقام بعدما احتجزت قوات البحرية الملكية إحدى ناقلاتها المشتبه في محاولتها تسليم النفط إلى سوريا بطريقة غير قانونية.

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ووفقا للصحيفة، رجحت مصادر (لم تحدد هويتها) أن القارب الذي يمكن توجيهه من على بعد 4 أميال (6.43 كم)، قد نشرته مليشيا "الحوثي" الانقلابية المدعومة من إيران.

والمدمرة "دنكان" التي تبحر عبر قناة السويس من المقرر أن تنضم إلى الفرقاطة "إتش إم إس مونتروز"، قبل أن تحل محلها وتصل إلى "موقع العمليات".

من جانبه، حذر الضابط السابق في البحرية سايمون وارينجتون من أن "تهديد الحوثيين، الذين يقومون كمليشيات إيرانية بالوكالة بعمل طهران القذر، حقيقي للغاية".

والمدمرة "إتش إم إس دنكان" هي أحدث سفينة حربية تنضم إلى الأسطول المتنامي الذي يحتشد في الخليج، بعد أن أرسلت أمريكا سفينة حربية أخرى ومنظومة الدفاع الصاروخي "باتريوت" إلى الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات مع إيران في مايو/أيار الماضي.