شكرا لقرائتكم إخماد حريق بمنشأة تصدير نفط بحرية في البصرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مسؤولون عراقيون، الثلاثاء، عن إخماد حريق بمنشأة تصدير نفط بحرية في البصرة. وأكدوا أن العراق يستأنف عمليات تحميل النفط بعد فترة توقف قصيرة بسبب الحريق.

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