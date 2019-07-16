ياسين: أزمة البطالة لا تحل بقرارات تحرم اللاجئ الفلسطيني من لقمة عيشه

رأى رئيس "لقاء ​علماء صور​ ومنطقتها" ​الشيخ علي ياسين​ ان "ازمة ​البطالة​ في ​لبنان​ لا تحل بقرارات تحرم اللاجئ الفلسطيني من لقمة عيشه، بل عبر ​سياسة​ تنموية تلحظ خصوصية اللاجئ الفلسطيني في لبنان، وتقدر مساهمته في ​الاقتصاد اللبناني​".

وأكد في تصريح ان "الواقع الصعب الذي يعاني منه لبنان على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي أسبابه داخلية بالدرجة الاولى، وعلى رأسها ​الفساد​ والمفسدون الذين انهكوا ​الدولة اللبنانية​ وجعلوها لخدمة سياستهم واحزابهم ومشاريعهم الخاصة". ورأى ان "لبنان دولة مقاومة، ولذا فإن من مقاومته حماية ​حق العودة​ وتعزيز صمود اللاجئ الفلسطيني، ولذا فالدولة اللبنانية كما هي مطالبة برفض كل اشكال التوطين كذلك عليها دعم صمود اللاجئ الفلسطيني".