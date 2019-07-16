أصحاب المؤسسات السياحية بالبقاع الأوسط ناشدوا أبو سليمان الرجوع عن قراره بموضوع التوظيف الأجنبي

ناشد أصحاب ​المؤسسات السياحية​ في ​البقاع الأوسط​، اثر اجتماع عقدوه، وزير العمل ​كميل أبو سليمان​، "الرجوع عن قراره في موضوع التوظيف الأجنبي في مؤسساتهم وسواها"، مؤكّدين "أنّهم يستقطبون المئات من فرص العمل لأبناء الوطن من خرّيجي المعاهد والجامعات اللبنانية من كليّات ​السياحة​، ولكن هناك أعمال لا نجد لها فرصة عمل لأيّ لبناني كتلك المرتبطة بالنرجيلة".

ولفت في بيان، إلى أنّ "من حق الوزير الّذي نجل ونحترم، أن يدافع عن لقمة عيش المواطن اللبناني وهذا أيضًا نحن نصبو إليه، لأنّ زيادة النمو في البقاع وتحسين واقع ​الشباب اللبناني​ في معيشته، من شأنه أن يرتد إيجابًا على عمل مؤسساتنا. ولكن هناك وظائف لا نجد لها أي لبناني، وعليه نستعين بالعمالة العربيّة والأجنبيّة"، مبيّنين أنّ "90% من توظيفاتنا يشغلها لبنانيون".

وقد توافق المجتمعون على إرسال وفد للاجتماع مع أبو سليمان ووضعه في ضوء هذه النتائج، معربين عن أملهم منه الإيجابيّة وخصوصًا أنّ "هذا الإجراء يتمّ في ذروة الموسم السياحي".