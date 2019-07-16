آلان عون: لبنان يبقى بكل مناطقه ملك الجميع من دون إستثناء

لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​آلان عون​ في لقاء من تنظيم هيئة بعبدا في "​التيار الوطني الحر​"، الى أن " الشراكة بين المكوّنات اللبنانية هي في الأدوار والقرار وليست لتقاسم البلد، فلبنان يبقى بكل مناطقه ملك الجميع من دون إستثناء "، مشددا على أن "​الموازنة​ خطوة ضرورية ولكن ليست كافية ويجب إستتباعها بسلسلة خطوات لتحفيذ ​الإقتصاد​".

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