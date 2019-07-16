النشرة: تحرك للاجئين الفلسطيين عند مدخل مخيم الجليل رفضا لقرار أبو سليمان

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ بأن شبان فلسطينيين نظموا احتجاجا عند مدخل مخيم الجليل الفلسطيني رفضا لقرارت وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ حول اخضاع العمالة الفلسطينية إلى إجازات عمل. واشعل الفلسطينيون الإطارات المشتعلة احتجاجا.

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