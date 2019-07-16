زحمة سير خانقة عند مداخل بيروت جراء اعتصام العسكريين المتقاعدين في ساحة الشهداء

تشهد مداخل العاصمة ​بيروت​ ​زحمة سير​ خانقة، والمواطنون شبه محتجزين عند مداخل بيروت، جراء اعتصام ​العسكريين المتقاعدين​ في ​ساحة الشهداء​ وامام ​مبنى النهار​ وسط اجراءات امنية مشددة تزامنا مع جلسة مجلس النوا بالتشريعية لاقرار ​الموازنة​ العامة.

وكانت مجموعة من حراك العسكريين المتقاعدين، اعتصمت أمام مبنى جريدة "النهار" باتجاه وسط البلد. ورفعت المجموعة يافطة كتب عليها "مثلما دافعنا عن الوطن سندافع عن حقوقنا".

ودعا العميد المتقاعد مارون خريشة خلال اعتصام الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى امام مبنى "النهار"، "النواب العمداء في ​المجلس النيابي​ للتصدي للاجحاف اللاحق بحق العسكريين المتقاعدين". وسأل النواب: "بأي تشريع في العالم تدفع ضريبة الدخل مرتين وبأي حق تحرمون العسكريين من الطبابة وهي احد اهم اسباب جهوزيتهم للتصدي لاي عدوان".