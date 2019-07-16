المقاومة الفلسطينية تسيطر على طائرة إسرائيلية مسيرة بعد إسقاطها وسط غزة

سيطرت ​المقاومة الفلسطينية​ على ​طائرة​ إسرائيلية مسيّرة صغيرة بعد إسقاطها ب​إطلاق النار​ عليها أثناء تحليقها في أجواء بلدة جحر الديك وسط ​قطاع غزة​.

ونقلت وكالة "صفا" عن مصدر في المقاومة تمكن مقاومين من السيطرة على طائرة التصوير الإسرائيلية الصغيرة التي كانت تحلّق قرابة الساعة 7:15 صباحًا في أجواء المنطقة الحدودية لجحر الديك، بعد إطلاق النار نحوها. ولفت المصدر إلى أن الطائرة الإسرائيلية هي من نوع "كواد كابتر"، وتصنّف من الطائرات المسيرة التي تستخدم بغرض التصوير.

يذكر أن المقاومة سيطرت مرات عدّة على طائرات إسرائيلية مماثلة، إما بعد سقوطها بسبب خلل أو من خلال إسقاطها بإطلاق النيران عليها.