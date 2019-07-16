سيطرت المقاومة الفلسطينية على طائرة إسرائيلية مسيّرة صغيرة بعد إسقاطها بإطلاق النار عليها أثناء تحليقها في أجواء بلدة جحر الديك وسط قطاع غزة.
ونقلت وكالة "صفا" عن مصدر في المقاومة تمكن مقاومين من السيطرة على طائرة التصوير الإسرائيلية الصغيرة التي كانت تحلّق قرابة الساعة 7:15 صباحًا في أجواء المنطقة الحدودية لجحر الديك، بعد إطلاق النار نحوها. ولفت المصدر إلى أن الطائرة الإسرائيلية هي من نوع "كواد كابتر"، وتصنّف من الطائرات المسيرة التي تستخدم بغرض التصوير.
يذكر أن المقاومة سيطرت مرات عدّة على طائرات إسرائيلية مماثلة، إما بعد سقوطها بسبب خلل أو من خلال إسقاطها بإطلاق النيران عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاومة الفلسطينية تسيطر على طائرة إسرائيلية مسيرة بعد إسقاطها وسط غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.