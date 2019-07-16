ظريف: لن ندخل بمفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي وسنبيع نفطنا بالنهاية ولكننا لا نبيع شرفنا

أكّد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، الّذي يزور نيويورك للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة، أنّ "إيران لن تدخل في مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي".
وركّز في حديث تلفزيوني، على "أنّنا سنبيع نفطنا بالنهاية ولكنّنا لا نبيع شرفنا أبدًا".
وكان قد أوضح أنّ "خيار إيران هو المقاومة أمام أي ضغط، لكن لو كانت الولايات المتحدة الأميركية تبحث عن سبيل للخروج بماء الوجه من الأوضاع الراهنةـ فهو متاح لها"، مشدّدًا على "أنّنا لا نسعى وراء التوتر، لكن لو جرى الاعتداء علينا، فإنّنا لا نتردّد أبدًا في الدفاع عن أنفسنا".
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