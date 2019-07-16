نائب الرئيس البرازيلي نفى فرض أي قيود على مجموعة "هواوي" في البلاد

أعلن نائب الرئيس ​البرازيل​ي ​جايير بولسونارو​، هاميلتون موراو، أنّ "بلاده لن تفرض قيودًا على مجموعة "​هواوي​" ​الصين​ية للإتصالات في البرازيل"، حيث العمل جار على خطط لإطلاق شبكة الجيل الخامس.

ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "علاقات البرازيل مع الصين، أكبر شركائها التجاريين، لن يتمّ تجاهلها"، مركّزًا على أنّه "ليس هناك أي "فيتو" على "هواوي" في البرازيل، وهي موجودة هنا منذ 10 سنوات".

و"هواوي" ممنوعة من تطوير شبكات الجيل الخامس في ​الولايات المتحدة الأميركية​، لمخاوف بشأن علاقاتها بالحكومة في بكين ولتهديدات أمنيّة محتملة.