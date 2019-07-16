أعلن نائب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، هاميلتون موراو، أنّ "بلاده لن تفرض قيودًا على مجموعة "هواوي" الصينية للإتصالات في البرازيل"، حيث العمل جار على خطط لإطلاق شبكة الجيل الخامس.
ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "علاقات البرازيل مع الصين، أكبر شركائها التجاريين، لن يتمّ تجاهلها"، مركّزًا على أنّه "ليس هناك أي "فيتو" على "هواوي" في البرازيل، وهي موجودة هنا منذ 10 سنوات".
و"هواوي" ممنوعة من تطوير شبكات الجيل الخامس في الولايات المتحدة الأميركية، لمخاوف بشأن علاقاتها بالحكومة في بكين ولتهديدات أمنيّة محتملة.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب الرئيس البرازيلي نفى فرض أي قيود على مجموعة "هواوي" في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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