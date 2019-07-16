جهانغيري: قرارنا بتقليص بعض التزاماتنا بالاتفاق النووي جاء بعد صبر استمر نحو عام

لفت نائب الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، ​إسحاق جهانغيري​، إلى أنّ "قرارنا بتقليص بعض التزاماتنا في ​الاتفاق النووي​ جاء بعد صبر استمرّ عامًا تقريبًا".

وكان قد أعلن مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، في 7 تموز الحالي، أنّ "إيران ستقلّص التزاماتها بالاتفاق النووي، وسترفع نسبة تخصيب اليورانيوم عن المتفق عليه في الاتفاق النووي". وأوضح أنّ "مخزوننا من اليورانيوم المخصب سيتجاوز اعتبارًا من الأحد 7 تموز، نسبة 3.6% الّتي يسمح بها الاتفاق النووي".

وأكّد "أنّنا مستمرّون بالتزامتنا بالاتفاق، لكن يجب ان يكون هناك في الجانب الأوروبي المقابل وفاء للعهود".