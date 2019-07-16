زلزال بقوة 4 درجات ضرب مدينة أصفهان وسط إيران

أعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في "جامعة ​طهران​"، أنّ "زلزالًا بقوّة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب ضواحي مدينة "فريدون شهر" في محافظة ​أصفهان​ وسط ​إيران​".

وأوضح أنّ "الزلالز وقع في عمق 8 كلم من سطح الأرض، ومركزه كان عند التقاء خطي العرض الشمالي 32.75 والطول الشرقي 50.03 درجة على بعد 23 كلم من مدينة فريدون شهر و31 كلم من مدينة افوس في محافظة أصفهان و32 كلم من مدينة جلكرد في محافظة جهارمحال وبختياري".

وبيّن مدير عام إدارة شؤون الأزمة في محافظة أصفهان منصور شيشة فروش، أنّه "لم تقع أي إصابات أو ضحايا، والأضرار اقتصرت على الماديات، إذ لحقت أضرار بـ14 وحدة سكنية قروية بنسب تتراوح بين 20 إلى 35 بالمئة".