البيت الأبيض يرشح إسبر رسميا لمنصب وزير الدفاع

واشنطن (رويترز) - رشح البيت الأبيض مارك إسبر رسميا لمنصب وزير الدفاع يوم الاثنين، وهو المنصب الذي يشغله بصفة قائم بالأعمال منذ الشهر الماضي.
ولا يوجد وزير للدفاع منذ استقالة جيم ماتيس في ديسمبر كانون الأول وهي أطول فترة في تاريخ الوزارة.
وقال البنتاجون في بيان إن إسبر توقف عن العمل كقائم بأعمال الوزير يوم الاثنين بعد الإعلان عن ترشيحه، وعاد لوظيفته السابقة وهي وزير الجيش وذلك وفقا للقانون.
وحتى تأكيد تعيين إسبر، سيتولى وزير البحرية ريتشارد سبنسر مهمة القائم بأعمال وزير الدفاع.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
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