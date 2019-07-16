زلزال تحت الماء يهز جنوبي جزيرة بالي في إندونيسيا

وقالت الوكالة إن مركز الزلزال وقع على بعد 102 كيلومتر جنوب غربي دينباسار في بالي وعلى عمق مئة كيلومتر.
ولم يصدر تحذير من موجات مد (تسونامي) من مركز التحذير من موجات المد في المحيط الهادي ومقره هاواي.
وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية الزلزال بشدة بلغت 5.7 درجة.
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