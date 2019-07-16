وكيل محلية البرلمان يطالب بإدراج مشروعات الصرف المتوقفة بالخطة الاستثمارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحصر كافة مشروعات الصرف الصحى المتوقفة، على مستوى الجمهورية والوقوف على أسباب التوقف، ونسبة الأعمال المتبقية، والاعتمادات المالية المطلوبة للانتهاء من هذه المشروعات.
وشدد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة إدراج هذه المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية لكل محافظة، بالإضافة لتوجيه القروض والمنح المخصصة لمشروعات الصرف الصحى لاستخدامها فى أغراضها، لافتا إلى أن عدم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ويؤثر على الصحة العامة.
وأوضح وكيل اللجنة، أن هناك جهودا مبذولة من قبل الدولة فى ملف الصرف الصحى ومياه الشرب، مطالبا بخطة وفق جدول زمنى للانتهاء من تلك المشروعات المتوقفة دون البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة، على أن يُراعى فى التنفيذ القرى الأشد احتياجا والمناطق الأكثر فقرا.
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