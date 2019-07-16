كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الأمريكية: إيران السبب الرئيسي المزعزع للاستقرار بالمنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الثلاثاء، أن إيران هي السبب الرئيسي المزعزع للاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط حاليا.

وقال بومبيو في تصريحات إعلامية: "العقوبات التي فرضت على إيران نجحت، على الرغم من اعتقاد الأوروبيين أنها لن تنجح".

وأشار إلى أن مليشيا حزب الله تخوض الحرب بالوكالة عن إيران في سوريا وتحرض على الإرهاب بالمنطقة.

وقد حذر وزير الخارجية الأمريكي، في وقت سابق، النظام الإيراني من امتلاكه سلاحا نوويا، مؤكدا أنه سيشكل خطرا كبيرا على العالم.

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يأتي ذلك فيما قال منسق الخارجية الأمريكية لشؤون الإرهاب، ناثان سيلز، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكثف جهودها للتصدي لأنشطة إيران وذراعها حزب الله في العالم.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، أن العقوبات على إيران سيتم تشديدها قريباً "في شكل كبير"، وذلك بعدما أوردت إيران أن مخزونها من اليورانيوم المخصب تجاوز الحد الذي نص عليه اتفاق فيينا حول برنامجها النووي.

وأعلنت إيران، مطلع الشهر الجاري، بدء تخصيب اليورانيوم بدرجة تركيز أعلى من 3.67%، بهدف إنتاج الوقود للمفاعل النووي في بوشهر.

وأثار الإعلان الإيراني ردود فعل غاضبة، حيث أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء إعلان إيران البدء في تخصيب اليورانيوم لمستوى أعلى من المنصوص عليه في الاتفاق النووي الذي أُبرم عام 2015.

كما تستمر إيران في دعم المليشيات المسلحة بالشرق الأوسط لزعزعة الاستقرار وتهديد الملاحة الدولية.