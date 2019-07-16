تطوان.. حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق في خروقات شابت “مركز التوحديين” – وثيقة

وجهت جمعية مبادئ للمواطنة وحقوق الإنسان في تطوان، خلال الأسبوع الماضي، شكاية إلى المجلس الجهوي للحسابات في جهة الشمال، حول خروقات شابت” مركز التوحديين” الموجود في شارع كابول فوق أرضية المدرسة الابتدائية لسان الدين بن الخطيب.

وبحسب نص الشكاية، الذي توصل “اليوم24” بنسخة منها، فإن المركز يستخلص من الأشخاص المتكفل بهم مبلغا شهريا قدره 1000 درهم عن كل فرد، زيادة على 200 درهم واجب النقل، على الرغم من أن الحافلات مجانية، وتابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو ما يعتبر مخالفا للقوانين المتعلقة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث يتعين عليها تقديم خدماتها دون مقابل مادي لفائدة الأشخاص المتكفل بهم.

وأضافت الشكاية ذاتها أن غياب معطيات حول دفتر تحملات المركز، يطرح عدة تساؤلات في الموضوع، خصوصا أنه مؤسسة عمومية، إذ إن المبلغ المستخلص بمثابة عبئ ثقيل على ذوي الدخل المحدود، الذين لا يمكنهم، أيضا، الاستفادة من بطاقة الرميد، كالأجراء، والموظفين البسطاء، كما أن الحاصلين على بطاقة الرميد لن يتمكنوا من الاستفادة بشكل متساو مع الأسر الميسورة، التي يمكنها تحمل مصاريف الرعاية في هذا المركز.

وطالبت الشكاية نفسها بالتدقيق في حسابات المركز، ودفتر تحملاته، وكذا الشراكات المبرمة مع عدة مؤسسات عمومية، والتأكد من ذمة المسؤولين المشرفين عليه طبقا للقوانين الجاري بها العمل.