القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، إن إدارة ترامب لديها "شواغل جدية للغاية" إزاء عملة رقمية جديدة تعتزم فيسبوك استخدامها، موضحا أنها قد تستخدم في نشاط غير قانوني مثل غسل الأموال والاتجار بالبشر وتمويل الإرهاب.
وصرح منوشين للمراسلين في البيت الأبيض أمس، الإثنين، بأن "هذه بالفعل مسألة أمن قومي".
جاءت تعليقات منوشين بعد أيام قليلة من تغريدة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال فيها إن العملة المزمعة "ليبرا" سوف يكون لها "مكانة وموثوقية ضئيلتين".
وأضاف منوشين أن "فيسبوك لديها كثير من العمل قبل الوصول إلى مرحلة الشعور بالارتياح إزاء هذا".
تأتي تصريحات الوزير أيضا عشية بدء جلسات في الكونغرس بشأن "ليبرا".
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي عبر عن قلقه إزاء العملة المزمعة أيضا الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير أميركي: "عملة فيسبوك الرقميّة قد تستخدم في تمويل الإرهاب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.