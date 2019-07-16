وزير أميركي: "عملة فيسبوك الرقميّة قد تستخدم في تمويل الإرهاب"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، إن إدارة ترامب لديها "شواغل جدية للغاية" إزاء عملة رقمية جديدة تعتزم فيسبوك استخدامها، موضحا أنها قد تستخدم في نشاط غير قانوني مثل غسل الأموال والاتجار بالبشر وتمويل الإرهاب.

وصرح منوشين للمراسلين في البيت الأبيض أمس، الإثنين، بأن "هذه بالفعل مسألة أمن قومي".

جاءت تعليقات منوشين بعد أيام قليلة من تغريدة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال فيها إن العملة المزمعة "ليبرا" سوف يكون لها "مكانة وموثوقية ضئيلتين".

وأضاف منوشين أن "فيسبوك لديها كثير من العمل قبل الوصول إلى مرحلة الشعور بالارتياح إزاء هذا".

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تأتي تصريحات الوزير أيضا عشية بدء جلسات في الكونغرس بشأن "ليبرا".

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي عبر عن قلقه إزاء العملة المزمعة أيضا الأسبوع الماضي.