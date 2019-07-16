استشهاد الأسير نصار طقاطقة بسجن الرملة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استشهد صباح اليوم الثلاثاء، الأسير نصار طقاطقة بالعشرينيات من عمره، من بلدة بيت فجار ببيت لحم داخل العزل الانفرادي بسجن "نيتسان" في الرملة.

واعتقلت قوات الاحتلال طقاطقة قبل نحو أسبوعين بعد دهم منزل عائلته في بلدة بيت فجار ونقلته إلى سجن "الجلمة" للتحقيق، وبعدها تم نقله إلى العزل الانفرادي في "نيتسان".

وأعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، عن استشهاد الأسير طقاطقة، في العزل الانفرادي بسجن "نيتسان".

وأوضح أبو بكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اعتقلت طقاطقة قبل نحو أسبوعين، بعد دهم منزل ذويه في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، ونقلته إلى سجن "الجلمة" للتحقيق، وبعدها تم نقله إلى العزل الانفرادي في "نيتسان"، واستشهد هناك.

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وأشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن الأسير طقاطقة استشهد أثناء التعذيب والإهمال الطبي، داخل العزل الانفرادي. ولفت إلى أن إدارة سجون الاحتلال تغلق حاليا كافة السجون، بعد استشهاد الأسير طقاطقة.

وباستشهاد الأسير طقاطقة يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى 220 استشهدوا بسجون الاحتلال منذ العام 1967.