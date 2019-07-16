مصرع طفل دهسه مستوطن بالخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الطفل طارق ذبانية (7 سنوات)، مصرعه بعد منتصف الليل، من ترقوميا غرب الخليل، متأثرا بإصابته الحرجة بعد تعرضه للدهس من قبل مستوطن.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن الطفل كان يقود دراجة هوائية على الشارع بالقرب مستوطنة " ادوره" غرب الخليل، وتم نقله إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية، حيث أعلن عن استشهاده بعد منتصف الليل.

وبحسب المعلومات، فإن الطفل كان يقود دراجة هوائية على الشارع بالقرب مستوطنة " ادوره" المقامة على أراض فلسطينية غرب الخليل، والمحاذية لمكان سكنه وتم نقله إلى أحد المشافي، حيث أعلن عن استشهاده في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

ووثقت مصادر فلسطينية 43 عملية دهس نفذها مستوطنون على الطرق الالتفافية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين العام الماضي، وأسفرت عن استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين، وإصابة 33 آخرين بجروح مختلفة، بينهم 9 أطفال، و5 سيدات، بالإضافة إلى دهس 42 رأسا من الماشية، ما أدى إلى نفوقها في الحال.