الطيبة: إصابة خطيرة لشاب برصاص الجيش قرب طولكرم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب من مدينة الطيبة بجروح وصفت بالخطيرة، في منتصف الليل، بالقرب من حاجز جبارة العسكري قرب مدينة طولكرم، وذلك إثر تعرضه لإطلاق رصاص من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بزعم أن السيارة حاولت دهس أحد الجنود.

ونقل المصاب وهو بحالة خطيرة جدا إلى مستشفى بلينسون في بيتح تكفا لتلقي العلاج.

وأكد مركز الرازي الطبي في الطيبة أنه تلقى بلاغا عن مصاب بإطلاق رصاص في منطقة الصدر، يعاني من جروح خطيرة.

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وطبقا لشهود عيان، فإن الشاب أصيب بالرصاص الذي أطلقه جنود الاحتلال، حيث كان الشاب يسافر بالقرب من الحاجز العسكري على طريق عناب، ولم تتضح بعد أسباب إطلاق النار من قبل الاحتلال.

من جهته، عمم جيش الاحتلال بيانا على وسائل الإعلام عقب من خلال على الحادث قائلا: "خلال عملية تفتيش للسيارات على مدخل مدينة طولكرم الليلة الماضية، رصد جندي سيارة مشتبهة بمحاولة دهس الجنود الذين كانوا في المكان. وقد رد الجندي بإطلاق النار. خلفية الحادثة قيد الفحص".