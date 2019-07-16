بالفيديو: هبوط مرعب لطائرة فوق رؤوس السائحين

أظهر مقطع فيديو طائرة بريطانية، وهي تقوم بهبوط مثير للرهبة، في إحدى الجزر السياحية باليونان، وبدت المركبة التجارية وهي تحلق على علو أمتار فقط من رؤوس المصطافين.
لكن هذا الهبوط المثير ليس أمرا جديدا في هذه الجزيرة اليونانية، لأن الناس اعتادوا عليه، وباتوا يتابعونه بشكل يومي.
وحين تستطيع الطائرة أن تقلع وتحمل نفسها إلى الجو، تقوم بالهبوط في مطار "تيسالونيكي" القريب، لأجل التزود بالوقود.
وانتقد معلقون سلوك السياح واعتبروه نوعا من التهور، لاسيما أن الريح المنبعثة من الطائرة عند الإقلاع بوسعها أن تدفع الأشخاص القريبين، وذاك ما حصل في عدة مرات.
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