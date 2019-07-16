بالفيديو: هبوط مرعب لطائرة فوق رؤوس السائحين

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، فإن الطائرة كانت تنزل في مطار جزيرة "سكياتوس"، وثمة لوحة تحذر الناس من الاقتراب لكنهم لا يمتثلون ويفضلون الاقتراب لأجل عيش الإثارة والتقاط الصور.

لكن هذا الهبوط المثير ليس أمرا جديدا في هذه الجزيرة اليونانية، لأن الناس اعتادوا عليه، وباتوا يتابعونه بشكل يومي.