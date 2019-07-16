شرطة واسط تصدر توضيحا بشأن صوت الانفجار الذي سمع اليوم

اصدرت مديرية شرطة واسط، الثلاثاء، توضيحا بشأن صوت الانفجار الذي سمع اليوم.

وقالت المديرية في بيان تابعته الخليج 365 ان "ما تم سماعه من دوي لصوت كأنه صوت انفجار ما هو الا انفجار مخلفات قديمة متروكة نتيجة حريق حشائش وقناني غاز الكبريت على ضفاف نهر دجلة في منطقة انوار الصد بالمحافظة".

واضافت انه "تمت السيطرة عليه ولايوجد أي حادث يذكر".