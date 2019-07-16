فتح باب الاعتراض على نتائج الثالث متوسط

فتحت وزارة التربية، باب الاعتراض على نتائج الثالث المتوسط للدور الاول للعام الدراسي 2018-2019، مبينة ان العملية تستمر على مدى 15 يوما.

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻻﻋﻼم ﺑﺎﻟﻮزارة ﻓﺮاس ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ قوله ان "المديرية اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﻮﻳﻢ واﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﺎت ﻓﺘﺤﺖ ﺑﺎب اﻻﻋـــﺘـــﺮاض ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ اﻟــﻨــﻬــﺎﺋــﻴــﺔ لمرحلة اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ المتوسط اﻟـــــﺪور اﻻول ﻟــﻠــﻌــﺎم اﻟـــﺪراﺳـــﻲ 2018-2019، اﻟــﺘــﻲ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ لمدة 15 يوما ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻋـــــــﻼن اﻟـــﻨـــﺘـــﺎﺋـــﺞ ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ رﺳــــﻤــــﻲ ﻓــــﻲ المديريات والمدارس".

واضاف ان "ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اي ﻣﺎدة ﻳﺮﻏﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻴﻬﺎ او ﻫﻨﺎك ﺷﻚ ﻣﻨﻪ ﺑــﺄن درﺟــﺘــﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ، ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ المدارس"، مشيرا الى ان "ﻫﻨﺎك اﺳﺘﻤﺎرات ﺳﺘﻘﻮم اﻻدارة المدرسية ﺑﺘﻮزﻳﻌﻬﺎ بين اﻟﻄﻠﺒﺔ الراغبين ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ المادة اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ دﻓﻊ رﺳﻮم ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎدة ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻼدارة المدرسية ارﺳﺎﻟﻬﺎ اﻟﻰ المديرية اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟــﻬــﺎ اﻟــﺘــﻲ ﺳــﺘــﺮﺳــﻠــﻬــﺎ ﺑـــﺪورﻫـــﺎ اﻟـــﻰ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟﻔﺤﺺ اﻟــﺘــﺎﺑــﻊ ﻟﻬﺎ ﻣــﻦ اﺟــﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻋــﺘــﺮاض".

وﻟﻔﺖ ﺣﺴﻦ اﻟــﻰ ان "ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻋﺘﺮاض ﻳﺘﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺘﻪ ﻟﻜﻮن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﺘﺮﺳﻞ ﻣﺨﺘﻮﻣﺔ ﺑﺎﺳﻤﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ المعترضين، وﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣــﺎل ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻋــﺘــﺮاض اذا ﻛــﺎن ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ او ﻣﻐﺎﻳﺮا ﻟــﻠــﺪرﺟــﺔ اﻻﺻــﻠــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺎدة اﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﻴــﺔ"، ﻣـــﺆﻛـــﺪا ان "ﻧﺴﺐ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟــﺪور اﻻول ﻟﻠﺜﺎﻟﺚ المتوسط، اﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎم الماضي، اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻋﺪه ﻣﺆﺷﺮا واﺿﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ بالمسار اﻟــﺼــﺤــﻴــﺢ اﻟــــﺬي ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓﻲ ارﺗﻘﺎء اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ".

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واكد ان "عملية ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟــﺪﻓــﺎﺗــﺮ اﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻋــﺪادﻳــﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة واﻟــﻰ ﺳــﺎﻋــﺎت ﻣﺘﺎﺧﺮة ﻣــﻦ اﻟــﻴــﻮم"، لافتا الى ان "ﻫﻨﺎك ﺗﻜﺜﻴﻔﺎ ﻟﻠﺠﻬﻮد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﺎن اﻟﻔﺤﺺ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ".

وتابع ان "اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟــﺪاﺋــﻤــﺔ ﻟــﻼﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﺎت ﺗــﺘــﺎﺑــﻊ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻔﺤﺺ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اي ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻔﺎﺣﺼﻮن ﺧـــﻼل ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟــﺪﻓــﺎﺗــﺮ اﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﻴــﺔ، ﻓــﻀــﻼ ﻋﻦ ان اﻟـــــــﻮزارة وﻓــــﺮت ﺟــﻤــﻴــﻊ المستلزمات اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﺟﻬﺰة اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ واﺟــﻮر الفاحصين وﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب ﻣﻦ اﺟــﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﺟﻮاء ﻣﺮﻳﺤﺔ للفاحصين ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ اﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ".

و اعلنت وزارة التربية، في 13 تموز الحالي، أن نسبة نجاح الثالث متوسط للعام الدراسي الحالي اعلى من العام الماضي.