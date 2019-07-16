ماكرون لروحاني عن اعتقال إيران لباحثة فرنسية: أنتظر توضيحات

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه إزاء تصرفات إيران بشأن القبض على الباحثة فريبا عادلخواه قبل شهر خلال زيارتها طهران، مطالبا نظيره الإيراني حسن روحاني بتوضيحات.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي في بلجراد: "ما حدث يقلقني بشدة. أُبلغنا منذ أيام وكانت لدي فرصة التعبير ليس فقط عن خلافي بل عن رغبتي في الحصول على توضيحات من الرئيس حسن روحاني".

وأضاف القول: "أنتظر التوضيحات، لكن من الواضح أن فرنسا تحمي مواطنيها".

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وفق وسائل إعلام فإن نظام طهران اعتقل باحثة تحمل جنسية مزدوجة فرنسية-إيرانية تدعى فريبا عادلخواه قبل شهر خلال زيارتها إيران.

و"عادلخواه" باحثة في مؤسسة ساينس بو للدراسات السياسية في باريس، درست بقسم علم الاجتماع في جامعة استراسبورج الفرنسية، حاصلة على الدكتوراه في علوم الاجتماع.

ولم تفصح السلطات الإيرانية عن التهم الموجهة إليها غير أنها اعتادت خلال السنوات الأخيرة اعتقال أشخاص من مزدوجي الجنسية وتتم محاكمتهم بتهم التجسس لصالح دولة أجنبية من خصوم طهران.

ويأتي اعتقال الباحثة عادلخواه (60 عاما)، وهي باحثة في جامعة سيانس بو في باريس، في وقت حساس تحاول فيه فرنسا وقف التصعيد بين طهران وواشنطن بشأن الاتفاق النووي الإيراني الموقع في عام 2015.