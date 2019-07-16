شكرا لقرائتكم مكالمة منوتشين.. هل تنهي الحرب التجارية بين أميركا والصين؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، للصحافيين إنه يتوقع إجراء مكالمة هاتفية جديدة مع المسؤولين الصينيين هذا الأسبوع، في إطار استئناف المناقشات الخاصة بالاتفاق التجاري.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ونظيره الصيني شي جين بينغ اتفقا الشهر الماضي على هدنة جديدة في النزاع التجاري المستمر منذ عام بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأتبع منوتشين والممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر، ذلك بمكالمة هاتفية مع مسؤولين تجاريين صينيين الأسبوع الماضي، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل بخصوص اجتماع مباشر متوقع بين الجانبين.

وأبلغ منوتشين الصحافيين بالبيت الأبيض قائلاً "أعتقد أن هناك فرصة جيدة لأن نحقق تقدماً كبيراً في وقت لاحق".