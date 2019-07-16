فيديو لحاكم دبي «محمد بن راشد» يتصدر «تويتر» الإمارات

الموجز تصدر مقطع فيديو يظهر فيه محمد بن راشد حاكم دبي وهو يلهو مع أحفاده موقع التواصل الإجتماعي الشهير تويتر في الإمارات. ونشر الفيديو حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ويظهر بن راشد وهو ينزل من سيارته، ويتجمع أحفاده نحوه في إستقبال أسري أثار إعجاب كل من شاهد الفيديو .

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