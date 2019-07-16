الموجز
نشر الصحفي، هانتر ووكر، الذي حضر اجتماعا في البيت الأبيض عبر صفحته على "تويتر" خبر وفاة أرنولد الممثل الشهير ، ونقلاً عن ترامب كتب ووكر قائلاً :"أرنولد شوارزنيغر … هل تعرفون ماذا؟ لقد مات… كنت حاضرا أثناء ذلك".
ليكون إعلاناً من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن وفاة الممثل الشهير وحاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيغر.
ورداً على هذه التغريدة ، قام أرنولد بالرد على إدعاءات ترامب ، حيث قام بنفسه بالتعليق على تغريدة الصحفي.
حيث كتب قائلاً: "مازلت هنا. هل تريد أن نقارن حساباتنا الضريبية؟".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعلن وفاة الممثل الشهير وحاكم كاليفورنيا السابق «شوارزنيغر» .. وأرنولد يرد على الرئيس الأمريكي ساخراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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