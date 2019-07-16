ترامب يعلن وفاة الممثل الشهير وحاكم كاليفورنيا السابق «شوارزنيغر» .. وأرنولد يرد على الرئيس الأمريكي ساخراً

الموجز

نشر الصحفي، هانتر ووكر، الذي حضر اجتماعا في البيت الأبيض عبر صفحته على "تويتر" خبر وفاة أرنولد الممثل الشهير ، ونقلاً عن ترامب كتب ووكر قائلاً :"أرنولد شوارزنيغر … هل تعرفون ماذا؟ لقد مات… كنت حاضرا أثناء ذلك".

ليكون إعلاناً من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن وفاة الممثل الشهير وحاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيغر.

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ورداً على هذه التغريدة ، قام أرنولد بالرد على إدعاءات ترامب ، حيث قام بنفسه بالتعليق على تغريدة الصحفي.

حيث كتب قائلاً: "مازلت هنا. هل تريد أن نقارن حساباتنا الضريبية؟".