«حرب مدمرة في الخليج» .. تحذير شديد اللهجة من حسن نصر الله لـ «السعودية والإمارات»

الموجز
وجه حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني تحذير شديد اللهجة ، لكلا من السعودية والإمارات من المشاركة في أي حرب على إيران، معتبرا أن قيامهما بذلك سيؤدي إلى تدمير البلدين بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.
وفي مقابلة أجرتها معه، قناة "المنار" اللبنانية، بمناسبة الذكرى الـ 13 لحرب 2006، قال نصر الله : "إيران لن تبدأ حربا واستبعد أن تقدم أمريكا على حرب على إيران ابتداء، والفرضية الثالثة هي التدحرج، لكن سيعمل الطرفان بقوة على عدم التدحرج إلى حرب".
وأضاف: "ايران الآن منفتحة على أي حوار مع السعودية، لكن المشكلة في الطرف الآخر الذي حسم خياراته".
وتابع نصر الله قائلاً: "الإيرانيين كانوا دائما ينادون بحوار مع السعودي ودائما كانت الأجوبة سلبية، إضافة إلى المزيد من التآمر والعدوانية".
وتسائل : "هل من مصلحة الإمارات أن تحصل حرب مدمرة في الخليج؟ قطعا لن يقبلوا به، وإذا تم تدمير الإمارات عند اندلاع الحرب، هل سيكون ذلك في مصلحة حكام الإمارات وشعبها؟".
ووبشأن السعودية قال : "هل السعودي له مصلحة في الحرب وهو يعرف أنه لن يستطيع مواجهة إيران؟ كل دولة ستكون شريكة في الحرب على إيران أو تقدم أرضها للاعتداء عليها سوف تدفع الثمن".
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