الشرطة الايطالية تضبط أسلحة بينها صاروخ جو-جو مع مناصرين لليمين المتطرف

أعلنت ​الشرطة الإيطالية​ عن ضبط ​صاروخ​ جو-جو ومدافع رشاشة وقاذفات ​صواريخ​ خلال ​مداهمة​ متعلقة بتحقيق في جماعات يمينية متطرفة، مشيرة الى أن "العملية غير مسبوقة من حيث كمية الأسلحة".

ولفتت الشرطة الى أنه "تم القبض على ثلاثة أشخاص من بينهم شخص يبلغ 50 عاما يدعى فابيو ديل بيرغيولو كان قد ترشح في السابق لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب "فورزا نوفا" الفاشي، حيث عثر في منزله على مجموعة كبيرة من الأسلحة بالإضافة إلى مواد دعائية للنازيين الجدد وتذكارات لهتلر، وعلى بنادق هجومية آلية من أحدث جيل".

وأوضح مفوض شرطة تورينو جيوسيبي دي ماتييس أن "هذه عملية ضبط كبيرة مع سوابق قليلة لها في ​ايطاليا​"، مبينا أن "الصاروخ كان بدون شحنة متفجرة ولكنه قابل لاعادة تجهيزه من قبل أشخاص متخصصين في هذا المجال".