المقداد أكد دعم سوريا لإيران بوجه الغطرسة الغربية

أشاد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خلال استقباله نائب رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، بالجهود التي تبذلها القيادة الإيرانية على مختلف المستويات لتقديم كل أنواع الدعم والمساندة لسورية خلال تصديها للحرب الإرهابية عليها.
وأكد المقداد دعم سوريا لإيران بوجه الغطرسة الغربية وآخرها القرصنة البريطانية المتمثلة باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق.
بدوره أكد عبد اللهيان أن القيادة الإيرانية والشعب الإيراني يقفون صفّاً واحداً في دعم القيادة السورية والشعب السوري في مواجهة العصابات الإرهابية لاستعادة الأمن والاستقرار لكافة أرجاء الدولة السورية.
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