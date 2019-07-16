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المقداد أكد دعم سوريا لإيران بوجه الغطرسة الغربية

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أشاد نائب وزير الخارجية السوري ​فيصل المقداد​ خلال استقباله نائب رئيس ​مجلس الشورى​ في ​الجمهورية​ الإسلامية ال​إيران​ية، ​حسين أمير عبد اللهيان​، بالجهود التي تبذلها ​القيادة​ الإيرانية على مختلف المستويات لتقديم كل أنواع الدعم والمساندة لسورية خلال تصديها للحرب الإرهابية عليها.

وأكد المقداد دعم ​سوريا​ لإيران بوجه الغطرسة الغربية وآخرها القرصنة البريطانية المتمثلة باحتجاز ناقلة ​النفط​ الإيرانية في مضيق ​جبل طارق​.

بدوره أكد عبد اللهيان أن القيادة الإيرانية والشعب الإيراني يقفون صفّاً واحداً في دعم القيادة السورية و​الشعب السوري​ في مواجهة العصابات الإرهابية لاستعادة ​الأمن​ والاستقرار لكافة أرجاء ​الدولة السورية​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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