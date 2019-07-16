شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم البرلمان" تتابع تنسيق الجامعات والمعاهد وترصد الشكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنه تتابع أعمال التنسيق للثانوية العامة ونتائج كافة المراحل ، مؤكدا أن دخول الجامعات لازال يرتبط بكتابة الرغبات والتنسيق الإلكترونى ولا يوجد تغيير فى هذا النظام بعد .

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وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة توافر كافة آليات التوعيه للطالب بمكاتب التنسيق والتسهيل عليه من أجل إتمام مهمته بنجاح .

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن اللجنه تتابع ما قامت به الجامعات من نظام فى كتابة الرغبات ،موجهة عدد من النصائح للطلبه قبل بدء المرحلة الأولى فى تسجيل الرغبات ،والتى تتمثل فى كتابة الرغبات بتركيز دون عشوائيه فى أى منهم ،وتفهم أن الاحتياجات لسوق العمل أصبحت بشكل مختلف وأنها لا تتوقف على كليات القمه وحسب ،وضرورة عمل أولياء الأمور على الاكتفاء بالنصيحه فقط لأبنائهم دون ممارسة أى ضغوط عليهم .