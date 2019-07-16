شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد وهب الله يطالب بسرعة حسم صرف علاوات أصحاب المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد وهب الله ،عضو لجنة القوى العامله بمجلس النواب ، كلا من وزارة المالية والتضامن بالإسراع بالتواصل مع مجلس الدوله قسم الفتوى والتشريع للانتهاء من موضوع الخمس علاوات والتى ينتظرها جموع أصحاب المعاشات وحسم آليات تنفيذ حكم منحها .

وأكد أن هذه العلاوات سبق وأن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعه الانتهاء منها فى إطار برامج الحمايه الاجتماعيه التى بدأها منذ توليه الحكم، وبالأخص بعد موافقة مجلس النواب على قانون المعاشات الجديد .

وجدد "وهب الله" مطالبته لوزير قطاع الأعمال العام بضرورة ضم علاوة التى منحت للعاملين فى٢٠١٤ حيث مضى على الحصول عليها ٥ سنوات كما كان متبع من قبل مع وضع آليه لتعويض العاملين لعدم صرف ال١٥٠ جنيها مثل أقرانهم من العاملين بالدولة خلال الفترة الماضية، وذلك لاستقرار العمل ودعم عملية التطوير بقطاع الأعمال العام التى وجه إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى.