تنطلق اليوم.. كل ما تريد معرفته عن تظلمات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم بالتظلمات من نتيجة الثانوية العامة، أمام الطلاب المتضررين من نتائجهم، اليوم الثلاثاء، ولمدة 30 يومًا.

واعتمد وزير التربية والتعليم، السبت الماضي، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019، بنسبة نجاح بلغت 78.6%.

ويرصد الخليج 365، في "الفيديوجرافيك" التالي شروط وضوابط التقدم بالتظلمات، وحالات الحصول على درجات إضافية: