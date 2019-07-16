باكستان تسمح لشركات الطيران الهندية بالتحليق في مجالها الجوي

سمحت باكستان لكل شركات الطيران الهندية بالتحليق في مجالها الجوي. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "برس تراست أوف إنديا" الهندية
ونقلت الوكالة عن مصادر لم تكشف عنها أن شركات الطيران الهندية ستبدأ باستخدام المسارات العادية عبر المجال الجوي الباكستاني "قريباً".
وأصدرت هيئة الطيران المدني الباكستانية بشكل منفصل إشعاراً للطيارين جاء فيه أن المجال الجوي الباكستاني مفتوح بأثر فوري أمام جميع حركات النقل الجوي المدني، لكن لم يتضح على الفور متى صدر ذلك الإشعار.
وكانت باكستان قد منعت الطائرات الهندية من استخدام مجالاها الجوي في أعقاب ضربات جوية نفذتها الهند في 26 فبراير 2019، حين عبرت 12 مقاتلة من طراز ميراج 2000 تتبع القوات الجوية الهندية خط المراقبة في كشمير ونفذت ضربة جوية رداً على هجوم أودى بحياة عدد من الجنود الهنود قبل أسبوعين من الضربة.
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