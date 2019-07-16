رغم التحذيرات.. تركيا تكمل نشر منظومة "إس 400" إبريل المقبل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن من المتوقع نشر منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 بالكامل بحلول إبريل 2020.

كانت تركيا قد تسلمت أجزاء من المنظومة خلال الأيام الأربعة الماضية.

وأثارت الصفقة توتراً بين تركيا وشركائها في حلف شمال الأطلسي خاصة الولايات المتحدة التي حذرت أنقرة من أن الخطوة ستؤدي إلى فرض عقوبات أميركية.

وقال أردوغان، في مطار أتاتورك، إن ثماني طائرات نقلت بالفعل قطعاً من المنظومة الروسية وإن المزيد سيأتي كما وعد مراراً.

وأضاف أمام حشد "سيتم تركيبها في مواقعها بحلول إبريل 2020".

وإلى جانب التهديد بالعقوبات، قال مسؤولون أميركيون إن من المحتمل استبعاد تركيا من برنامج المقاتلات إف-35 القادرة على التخفي عن أنظمة الرادار، مما يعني أنها لن تكون جزءاً من عملية إنتاجها أو قادرة على شراء المقاتلات التي طلبتها.

Advertisements

وقال أردوغان يوم الأحد إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يملك سلطة إعفاء تركيا من العقوبات فيما يتصل بشرائها المنظومة الدفاعية الروسية وعليه أن يجد "حلاً وسطاً" في هذا النزاع.

وتفاقمت التوترات بين تركيا والحلفاء الغربيين في الشهور الأخيرة بسبب شراء منظومة إس-400 إلى جانب تحركات أخرى من جانب البلد العضو في حلف شمال الأطلسي والتي ساهمت في تصعيد الوضع.

اقرأ أيضاً... واشنطن تهدد بحزم: تركيا ستعاني بشدة بسبب "إس 400"