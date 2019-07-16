زلزال تحت الماء يهز جزيرة بالي في إندونيسيا

قالت الوكالة الأوروبية لمراقبة الزلازل إن زلزالاً تحت البحر بلغت قوته 6.1 درجة هز المنطقة جنوبي جزيرة بالي السياحية في إندونيسيا اليوم الثلاثاء. وقالت الوكالة إن مركز الزلزال وقع على بعد 102 كيلومتر جنوب غربي دينباسار في بالي وعلى عمق مئة كيلومتر، ولم يصدر تحذير من موجات مد (تسونامي) من مركز التحذير من موجات المد في المحيط الهادي ومقره هاواي. وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية الزلزال بشدة بلغت 5.7 درجة. اقرأ أيضاً... زلزال إندونيسيا القوي يخلف أضراراً كبيرة وسقوط قتيلة

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