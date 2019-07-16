كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. زلزال قوي تحت الماء يهز جزيرة بالي الإندونيسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الوكالة الأوروبية لمراقبة الزلازل إن زلزالا تحت البحر بلغت قوته 6.1 درجة هز المنطقة جنوبي جزيرة بالي السياحية الإندونيسية اليوم الثلاثاء.

وأكدت الوكالة أن مركز الزلزال وقع على بعد 102 كيلومتر جنوب غربي دينباسار في بالي وعلى عمق مئة كيلومتر.

ولم يصدر تحذير من موجات مد (تسونامي) من مركز التحذير من موجات المد في المحيط الهادي ومقره هاواي.

وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية الزلزال بشدة بلغت 5.7 درجة.