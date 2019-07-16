نائبات في الكونغرس الاميركي يتهمن ترامب بالترويج للقومية البيضاء

أعلنت النائبات في ​الكونغرس الأميركي​ اللواتي استهدفهن الرئيس ​دونالد ترامب​ بتعليقات اعتبرت عنصرية أن الرئيس يروّج ل"القومية ​البيضاء​"، وتعهدن بأنهن لن "يسكتن".

وكان ترامب كثّف هجماته على أربع نائبات ديموقراطيات تقدميات، معتبرا انه إذا كن غير مسرورات في ​الولايات المتحدة​ "فيمكنهن المغادرة" متهما اياهن "بمحبة اعداء اميركا".

وأعلن ترامب لصحافيين في البيت الأبيض، ان هذه "المجموعة المكونة من أربعة اشخاص، يتذمرن باستمرار" في اشارة الى الكسندريا اوكاسيو-كورتيز من نيويورك، والهان عمر من مينيسوتا، وايانا بريسلي من ماساسوتش، ورشيدة طليب من مشيغن.