نائبات في الكونغرس الاميركي يتهمن ترامب بالترويج للقومية البيضاء

أعلنت النائبات في الكونغرس الأميركي اللواتي استهدفهن الرئيس دونالد ترامب بتعليقات اعتبرت عنصرية أن الرئيس يروّج ل"القومية البيضاء"، وتعهدن بأنهن لن "يسكتن".
وكان ترامب كثّف هجماته على أربع نائبات ديموقراطيات تقدميات، معتبرا انه إذا كن غير مسرورات في الولايات المتحدة "فيمكنهن المغادرة" متهما اياهن "بمحبة اعداء اميركا".
وأعلن ترامب لصحافيين في البيت الأبيض، ان هذه "المجموعة المكونة من أربعة اشخاص، يتذمرن باستمرار" في اشارة الى الكسندريا اوكاسيو-كورتيز من نيويورك، والهان عمر من مينيسوتا، وايانا بريسلي من ماساسوتش، ورشيدة طليب من مشيغن.
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