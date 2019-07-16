اعلنت وزارة العدل الاسرائيلية، الافراج بكفالة عن ضابط في الشرطة قتل برصاصه شاب يهودي من اصل اثيوبي، ما اثار احتجاجات على مستوى البلاد.
وذكر ضابط الشرطة الذي كان خارج الخدمة انه عندما لاحظ شجارا بين شبان في 30 حزيران، في كريات حاييم بالقرب من حيفا، حاول الفصل بينهم، وانه قام باطلاق النار بعدما شعر بأن حياته في خطر ما ادى الى مقتل سولومون تيكا (19 عاما). لكن شهودا شككوا في روايته، وسيخضع الضابط لسلسلة من القيود مع استمرار التحقيق.
ولم تعلن الوزارة قيمة الكفالة التي فرضتها المحكمة على ضابط الشرطة في جلستها المغلقة. لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت ان "المبلغ هو خمسة الاف شيكل (نحو 1400 دولار)".
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء الاسرائيلي يفرج عن ضابط شرطة قتل شابا اثيوبيا يهوديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.