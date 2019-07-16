القضاء الاسرائيلي يفرج عن ضابط شرطة قتل شابا اثيوبيا يهوديا

اعلنت وزارة العدل ال​اسرائيل​ية، الافراج بكفالة عن ضابط في الشرطة قتل برصاصه شاب يهودي من اصل اثيوبي، ما اثار احتجاجات على مستوى البلاد.

وذكر ضابط الشرطة الذي كان خارج الخدمة انه عندما لاحظ شجارا بين شبان في 30 حزيران، في كريات حاييم بالقرب من حيفا، حاول الفصل بينهم، وانه قام باطلاق النار بعدما شعر بأن حياته في خطر ما ادى الى مقتل سولومون تيكا (19 عاما). لكن شهودا شككوا في روايته، وسيخضع الضابط لسلسلة من القيود مع استمرار التحقيق.

ولم تعلن الوزارة قيمة الكفالة التي فرضتها المحكمة على ضابط الشرطة في جلستها المغلقة. لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت ان "المبلغ هو خمسة الاف شيكل (نحو 1400 دولار)".