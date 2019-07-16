وزيرة خارجية السويد: الاتفاق النووي مهم جدا والتوتر مع إيران غير بنّاء

وصفت وزيرة خارجية ​السويد​ ​مارغوت فالستروم​، ​الاتفاق النووي​ بـ"المهم جدًّا"، لافتةً إلى أنّ "​الاتحاد الأوروبي​ سيواصل الحوار مع ​الولايات المتحدة الأميركية​، ويعلن لها أنّ تصعيد التوتر مع ​إيران​ غير بنّاء ولا يخدم أحدًا".

وركّزت في تصريح صحافي قبيل انعقاد اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في ​بروكسل​، على "أنّنا نجتمع اليوم لنجدّد التزامنا بالاتفاق النووي مع إيران، ولنثبت بأنّنا نبذل كلّ جهدنا لتفعيل الآليّة الماليّة "اينستكس"، ودعم المستثمرين الراغبين بالتجارة مع إيران والاستثمار فيها، وأن نتابع التزاماتنا الواردة في الاتفاق".

وذكرت فالستروم "أنّنا سنتابع الحوار مع الأميركيين بالتأكيد".