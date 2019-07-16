العثور على جثث 3 أطفال وأب قضوا غرقا مقابل شاطئ السعديات

عمل عناصر من وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني منذ صباح يوم السبت الماضي على البحث وإجراء مسح بحري وبري شامل في منطقة السعديات في محاولة لاقتفاء أثر أربعة اشخاص من التابعية السورية بينهم ثلاثة أولاد فقدوا مقابل شاطئ السعديات -الشوف، وقد أفلحت جهود العناصر في العثور على طفلين من ضمن المفقودين وتم نقلهما الى مستشفى سبلين من قبل جهات اخرى.
ومن ثم تم العثور على جثة الأب صباح أمس الأحد الماضي ونقلت الجثة الى المستشفى، فيما تم العثور على الطفل الثالث وهو آخر المفقودين الأربعة اليوم مقابل شاطئ الرملة البيضاء ليتم نقله من قبل العناصر الى المستشفى المركزي في مزبود - اقليم الخروب.
وقد تم تنفيذ المهمة بإشراف القضاء المختص.
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