الاخبار: 8 آذار "تحتفي" بالعقوبات الأميركية في السفارة السورية

ذكرت "الاخبار" ان ​السفير السوري​ ​علي عبد الكريم علي​ جمع غالبية وجوه حلفاء ​سوريا​ و​المقاومة​ في ​لبنان​، على مائدة الغداء في ​السفارة السورية​ أمس.

وأتت خطوة السفير السوري تكريماً لرئيس ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​محمد رعد​ والنائب ​أمين شري​ ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في ​حزب الله​ الحاج ​وفيق صفا​، بعد أن طالتهم ​العقوبات الأميركية​ قبل أيام. وبدا لقاء الغداء اجتماعاً غير معلن ل​قوى 8 آذار​، بحضور نواب ووزراء ورؤساء أحزاب، من دون أن يحمل اللقاء كلمات سياسية، عدا عن كلمة علي الترحيبية، الذي أكّد أن "المعاقبين" دفعوا ثمن التزامهم بقضيتهم وخياراتهم السياسية في خط المقاومة ضد العدو الإسرائيلي والهيمنة الأميركية.