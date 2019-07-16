الاخبار: قد تُمنح الحكومة ستة أشهر لتنتهي من إقرار قطوعات الحسابات

ذكرت "​الاخبار​" انه لن تكون ​جلسات مناقشة​ ​الموازنة​ العامة يسيرة، مع ارتفاع احتمال عدم التوصّل إلى نشرها بعد إقرارها، بسبب غياب قطوعات حسابات الأعوام الماضية التي يُفترض أن تُقرّها ​الحكومة​ كمشاريع قوانين، قبل إرسالها إلى ​مجلس النواب​.

وذكرت ان قطوعات الحسابات، أزمة ثالثة تُلقي بظلالها على ​الحياة​ السياسية في البلد، إذ إن هناك فريقاً سياسياً، يتقدمه ​تيار المستقبل​، يرفض إرسال كلّ قطوعات السنوات الماضية إلى مجلس النواب، خاصة أنّها مرتبطة بالفترة التي تسلّم خلالها إدارة البلد مالياً. في المقابل، تتمسك قوى أخرى، كالتيار الوطني الحرّ و​حزب الله​، بضرورة أن لا تقتصر القطوعات على العام 2017. وبما أنّ كل القوى مُتفقة على تنظيم الاختلاف وتقديم "التنازلات" لسريان منطق "التوافق"، فمن المُرجّح التوصل إلى تسوية بمنح الحكومة مهلة ستة أشهر جديدة، تنتهي خلالها من إقرار قطوعات الحسابات، بعدما تمكنت ​وزارة المالية​ من تكوين حسابات تعود إلى عام 1993.