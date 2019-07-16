شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل للحكومة بشأن عقار "ليرولين" والمطالبة بإدراجه فى جدول المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب مجدى ملك، ببيان عاجل بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل وزارة الصحة، بشأن إدراج عقار "ليرولين" وجميع مثائله التى يتم تصنيعها من المادة الفعالة "برجابلين" ضمن أدوية جدول المخدرات لتقنين بيعها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن عقار ليرولين تصدر أعلى مبيعات فى مصر بنهاية شهر مايو الماضى، وذلك بقيمة 319.7 مليون جنيه نتيجة استخدامه من قبل بعض الفئات العمرية المختلفة كمادة إدمانية لها نتائج خطيرة على حياة المواطنين والشباب بشكل خاص.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الصحة بعمل حصر شامل لكافة الأدوية التى من الممكن أن يكون لها نتائج أخرى ويتم اتخاذ إجراءات احترازية فى صرف هذه الأدوية للحفاظ على الصحة العامة للشباب، مع ضرورة عمل نشرات توعية للمواطنين وفرض عقوبات للمخالفين.