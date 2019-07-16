باكستان تفتح مجالها الجوي منذ إغلاقه إثر التوتر مع الهند فبراير الماضي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت باكستان، الثلاثاء، فتح مجالها الجوي أمام حركة الطيران المدني عقب إغلاقه إثر التوتر مع الهند في فبراير/شباط الماضي.

وكانت هيئة الطيران المدني الباكستانية، قد قالت في مايو/أيار الماضي إن المجال الجوي على الحدود الشرقية مع الهند سيظل مغلقا حتى 14 يونيو/حزيران، في أحدث تمديد بعد مواجهة بين البلدين.

وأغلقت باكستان مجالها الجوي في فبراير/شباط الماضي بعد هجوم انتحاري نفذته جماعة متشددة متمركزة في باكستان في الجزء الواقع تحت سيطرة الهند من كشمير؛ ما دفع البلدين إلى تبادل القصف الجوي.

واضطرت طائرات أجنبية تستخدم المجال الجوي إلى تحويل مسارها وهو ما زاد من تكلفة الرحلات.

وأثر الإغلاق في الأساس على الرحلات القادمة من أوروبا إلى منطقة جنوب شرق آسيا.