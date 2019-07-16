حكومة اليمن تحذر من مشعلي الفوضى: يعملون لخدمة الحوثي

حذرت حكومة اليمن، الثلاثاء، من شخصيات في محافظة المهرة، شرقي البلاد، ووصفتهم بمشعلي الفوضى يعملون لخدمة الانقلاب الحوثي.

وندد بيان للحكومة، حسب وكالة سبأ الرسمية، بما تقوم به بعض الشخصيات والجهات التي فقدت مصالحها وتعمل لخدمة الانقلاب الحوثي في آن واحد مع دعوات للفوضى وأعمال خارج إطار القانون.

واتهم البيان في مقدمة هؤلاء المدعو علي سالم الحريزي بالقيام بأعمال تهدد الأمن العام بالمناطق العامة في المهرة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية لن تصمت عنه وستقف في وجه كل مَن يعرقل مسيرة الأمن والتنمية المدعومة بشكل أخوي من دول التحالف العربي.

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وبحسب مراقبين، فإن المدعو الشيخ الحريزي، هو من الشخصيات العسكرية التي أطاحت بهم الشرعية في أعقاب أدوارهم المشبوه، وعمدوا إلى خدمة أجندة الانقلاب الحوثي وذلك بتبني دعوات ضد الحكومة، المعترف بها دوليا والتحالف العربي.

وجددت الحكومة تأكيد تقدير اليمنيين للمواقف الصادقة لدول التحالف ودعمها المستمر في شتى المجالات ومساندتها لجهود البناء في المهرة على وجه الخصوص.

كما دعت مكونات ومواطني المحافظة كافة إلى تفويت الفرصة على مشعلي فتيل الأزمة والمتزعمين لجر المهرة إلى مربع الفوضى والعنف في أعقاب خسارة الانقلاب الحوثي دفعها للحرب والاقتتال وذلك تنفيذا لأجندة دول لا تريد الخير لليمن.

وأكد البيان مساندة جهود أجهزة الجيش والأمن اليمني وقوات التحالف في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وإحباط فوضى الدعوات التحريضية الهادفة إلى تغذية العنف في مختلف المحافظات المحررة ومنها المهرة.

وفي مارس الماضي شكلت لجنة يترأسها الفريق ركن عبدالله النخعي رئيس هيئة الأركان بالجيش اليمني وذلك لفرض الأمن وملاحقة العناصر الإرهابية والخلايا الحوثية الممولة من نظامي طهران وقطر.