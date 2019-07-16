الان تتابع زلزال تحت الماء يهز جنوبي جزيرة بالي الإندونيسية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جاكرتا- الخليج 365: قالت الوكالة الأوروبية لمراقبة الزلازل إن زلزالا تحت البحر بلغت قوته 6.1 درجة هز المنطقة جنوبي جزيرة بالي السياحية الإندونيسية اليوم الثلاثاء. وقالت الوكالة إن مركز الزلزال وقع على بعد 102 كيلومتر جنوب غربي دينباسار في بالي وعلى عمق مئة كيلومتر. ولم يصدر تحذير من موجات مد (تسونامي) من مركز التحذير من موجات المد في المحيط الهادي ومقره هاواي. وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الزلزال بشدة بلغت 5.7 درجة.

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